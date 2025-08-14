Conab poderá comprar até 110 mil toneladas de arroz

Foi publicada na quarta-feira (13) a Portaria Interministerial nº26 no Diário Oficial da União que autoriza a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a adquirir arroz por meio de Contratos de Opção (COV) de produtores do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A medida de apoio ao setor foi autorizada pelos ministérios da Fazenda (MF), da Agricultura e Pecuária (Mapa) e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e conta com recursos de R$ 181,1 milhões. A expectativa da Conab é adquirir 110 mil toneladas de arroz, fortalecendo as ações de retomada dos estoques públicos.

