Conheça a diferença entre pesca e aquicultura

Você sabia que pesca e aquicultura não são a mesma coisa? A pesca é uma atividade extrativista, em que o ser humano retira do ambiente os recursos que a natureza oferece, como peixes e camarões. Já a aquicultura envolve a criação planejada e controlada desses organismos, garantindo maior previsibilidade e sustentabilidade na produção.

No Espírito Santo, essas duas atividades são fundamentais para a economia e o sustento de muitas famílias. Para fortalecer o setor, a Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) desenvolve programas que vão desde a regularização da pesca artesanal até o incentivo ao cultivo de peixes, camarões e moluscos, ampliando oportunidades e garantindo segurança alimentar.

