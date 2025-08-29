Segurança

Corpo é encontrado às margens da ES-490, em Itapemirim

O corpo foi removido e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

Foto: Divulgação/ PMES

Um motociclista morreu em um grave acidente na ES-490, entre Campo Acime e Graúna, em Itapemirim, na noite da última quinta-feira (28).

De acordo com informações, as circunstâncias do acidente não foram esclarecidas, pois o corpo foi encontrado por populares na estrada.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados; entretanto, a vítima já estava sem vida.

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

