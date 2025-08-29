Corpo é encontrado às margens da ES-490, em Itapemirim

Um motociclista morreu em um grave acidente na ES-490, entre Campo Acime e Graúna, em Itapemirim, na noite da última quinta-feira (28).

De acordo com informações, as circunstâncias do acidente não foram esclarecidas, pois o corpo foi encontrado por populares na estrada.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados; entretanto, a vítima já estava sem vida.

O corpo foi removido e encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.