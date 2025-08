Corpo é encontrado boiando em lagoa de Linhares

Populares que passavam pelo local avistaram o cadáver na água e acionaram a Polícia Militar. Uma equipe do Corpo de Bombeiros realizou a retirada do corpo da lagoa.

O corpo de uma pessoa foi encontrado boiando na manhã deste sábado (2), em uma lagoa no bairro Interlagos, em Linhares .

