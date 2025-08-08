Criança autista desaparece em área de mata e mobiliza PM em Cachoeiro

Uma criança autista de 4 anos, foi encontrada em uma área de mata no bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim após fugir de casa na última quinta-ferira (7). Segundo a Polícia Militar, o local fica próximo a residência onde o garoto mora.

Assim que chegaram no local, os policiais iniciaram as buscas e com a autorização de moradores, entraram casas e quintais.

Durante o patrulhamento com motocicletas, os policiais ativaram sinais sonoros e luminosos, na esperança de que a criança ouvisse e se aproximasse. A estratégia deu certo. Ao escutar as sirenes, o menino apareceu no segundo pavimento de uma casa. Ele foi localizado por uma moradora, que estava no terceiro andar do imóvel, abaixo do nível da rua, e o levou de volta para casa.