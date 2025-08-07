Homem e mulher são presos por tráfico de drogas em Cachoeiro

Um homem e uma mulher foram presos nesta quinta-feira (7) suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, a dupla foi flagrada durante uma operação da Força Tática, que contou com apoio do serviço de inteligência e de denúncias anônimas feitas pelo Disque 181.

Ainda segundo a PM, a mulher foi abordada no momento em que recebia uma bolsa com entorpecentes das mãos do homem. Ao perceber a aproximação dos militares, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido. A ação ocorreu na Rua Mendes Sá.

Durante buscas na residência do suspeito, os policiais localizaram mais porções de drogas e materiais relacionados à comercialização de entorpecentes.

Foram apreendidos:

210 pinos de cocaína

09 papelotes de cocaína

01 celular iPhone

03 balanças de precisão

R$ 270 em espécie

Material para embalo de drogas

A dupla foi encaminhada à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.