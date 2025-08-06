Cruel! Homem é brutalmente espancado e apedrejado em Cachoeiro

Um homem foi espancado com pedradas e chutes no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro, na última quarta-feira (6).

Conforme a Polícia Militar, a vítima não soube informar qual objeto foi usado para realizar a agressão, nem a motivação do crime. Ele também não contou quem eram os autores do crime.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital.