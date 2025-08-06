Segurança

Motorista fica ferido após desviar de cachorro na pista em Anchieta

Já o condutor do outro veículo contou que seguia para Piúma, quando, foi atingido pelo outro carro na contramão.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação

Um homem ficou ferido após sofrer um acidente, na ES-060, em Anchieta, na última terça-feira (5). Segundo informações, o condutor de um dos veículos envolvidos perdeu o controle após tentar desviar de um cachorro que invadiu a rodovia.

Ainda de acordo com a PM, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento de Anchieta. Para os policiais, ele contou que perdeu o controle do carro após notar a presença do cachorro na pista. Para não atropelar o animal, ele desviou buscamente e perdeu o controle da direção.

Leia também: Acidente entre carretas em Vargem Alta deixa um ferido e causa transtornos

Já o condutor do outro veículo contou que seguia para Piúma, quando, foi atingido pelo outro carro na contramão. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

AcidentesAnchieta

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por