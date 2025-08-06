Motorista fica ferido após desviar de cachorro na pista em Anchieta
Já o condutor do outro veículo contou que seguia para Piúma, quando, foi atingido pelo outro carro na contramão.
Um homem ficou ferido após sofrer um acidente, na ES-060, em Anchieta, na última terça-feira (5). Segundo informações, o condutor de um dos veículos envolvidos perdeu o controle após tentar desviar de um cachorro que invadiu a rodovia.
Ainda de acordo com a PM, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento de Anchieta. Para os policiais, ele contou que perdeu o controle do carro após notar a presença do cachorro na pista. Para não atropelar o animal, ele desviou buscamente e perdeu o controle da direção.
Leia também: Acidente entre carretas em Vargem Alta deixa um ferido e causa transtornos
Já o condutor do outro veículo contou que seguia para Piúma, quando, foi atingido pelo outro carro na contramão. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui