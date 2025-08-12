Demanda impulsiona alta do mamão havaí no Norte do ES; formosa recua

Os preços do mamão havaí 12-18 registraram forte alta na semana entre 4 e 8 de agosto, no Norte do Espírito Santo, segundo levantamentos do Hortifrúti/Cepea. A variedade foi negociada a R$ 1,76/kg, avanço de 35% em relação à semana anterior. O movimento foi impulsionado pela maior demanda, já que os valores do havaí se mantiveram mais atrativos em comparação ao formosa.

Enquanto isso, o mamão formosa apresentou queda de preços, reflexo do aumento da oferta nas lavouras. No Sul da Bahia, a variedade foi cotada a R$ 2,00/kg, recuo de 14%, e no Norte de Minas Gerais a baixa foi de 28%, para R$ 2,18/kg.

