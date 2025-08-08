Deputado Marcelo Santos presta contas do mandato no Caparaó

O deputado Marcelo Santos realiza, no próximo dia 14 de agosto, às 18h, um encontro no Cerimonial Jardim dos Lagos, em Irupi, para apresentar os resultados de seu mandato e ouvir as demandas da população da região do Caparaó. O evento integra a série “Bora Dialogar?”, que já passou por Vitória, pela região metropolitana e será expandida para outras áreas do Espírito Santo.

A iniciativa tem como objetivo aproximar o Poder Legislativo estadual das comunidades, reforçar a transparência e fortalecer o diálogo com moradores, lideranças comunitárias, empresários e representantes dos setores produtivos locais. Como presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos pretende manter um canal aberto para alinhar ações às necessidades específicas de cada região.

Formato e proposta do evento

Durante o encontro, o parlamentar apresentará as principais ações e conquistas de seu mandato, destacando projetos, investimentos e articulações políticas que impactam diretamente a vida dos capixabas. Em seguida, haverá espaço para que os participantes exponham demandas, sugestões e propostas.