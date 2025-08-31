Desesperador! Vídeo mostra galpão em chamas em Santa Maria de Jetibá

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite de sábado (30), um galpão no distrito de Garrafão, em Santa Maria de Jetibá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas destruíram parcialmente a estrutura e alcançaram veículos que estavam no interior do galpão, entre eles caminhão, ônibus, carros de passeio e uma motocicleta. Apesar dos danos materiais, não houve vítimas.

Durante a ocorrência, os bombeiros também atuaram para evitar que o fogo atingisse uma residência vizinha. A idosa de 89 anos que mora no local foi retirada em segurança por familiares antes da chegada da fumaça. As equipes realizaram resfriamento das paredes do imóvel, que apresentavam risco de ignição devido à alta temperatura irradiada.

Ainda segundo o CBMES, populares chegaram a tentar controlar as chamas por conta própria, mas foram orientados a se afastar diante do risco de intoxicação. A energia elétrica do galpão foi desligada e o espaço isolado, já que parte da estrutura havia colapsado.

Assim, o fogo foi controlado após algumas horas de trabalho. A Defesa Civil municipal foi acionada para avaliar os danos e o proprietário orientado a solicitar perícia para identificar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.