Dinheiro não tem pátria: China se torna principal comprador de carne do Mato Grosso

Dinheiro não tem pátria. A máxima se confirma nos números da balança comercial mato-grossense. Em julho de 2025, o estado registrou o maior volume de exportações de carne bovina de sua história.

Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), foram embarcadas 89,49 mil toneladas em equivalente carcaça (TEC), um crescimento de 31,44% em relação a junho.

O desempenho rendeu faturamento de US$ 388,40 milhões, impulsionado pela valorização do preço médio da carne exportada, que subiu para US$ 4.340,03 por tonelada.

A China foi o motor desse crescimento, ampliando em 31,98% suas compras de carne bovina mato-grossense.

De acordo com o Imea, se o ritmo de embarques se mantiver no segundo semestre, Mato Grosso poderá alcançar novo recorde anual de exportações em 2025.