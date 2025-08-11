Diocese de Cachoeiro e MEPES fortalecem laços de cooperação; entenda

Na última sexta-feira (8), a Diocese de Cachoeiro de Itapemirim recebeu representantes do MEPES (Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo) para tratar de uma parceria especial: um intercâmbio de educação e cooperação técnica entre as Escolas Família Agrícola (EFAs) do Espírito Santo e de Moçambique.

O encontro reuniu o bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, o diretor do MEPES, Hidalgizo José Monec, além de representantes da Secretaria de Estado da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Incaper. A proposta é receber, entre outubro e novembro, um grupo de professores e técnicos moçambicanos para conhecer de perto a pedagogia da alternância aplicada nas EFAs capixabas.

Segundo Hidalgizo, a presença da Diocese é fundamental para fortalecer esse laço.

“Foi uma reunião muito importante com Dom Luiz Fernando. Nós discutimos como receber esse grupo, que ficará cerca de um mês no Espírito Santo, conhecendo escolas, famílias e a realidade agrícola da nossa região. A participação da Igreja é essencial, pois Dom Luiz trabalhou em Moçambique por mais de 20 anos e conhece a realidade local, o que facilita o diálogo e a cooperação”, afirmou.

O intercâmbio prevê que os visitantes participem da rotina das escolas, convivam com famílias agricultoras e conheçam iniciativas voltadas para o desenvolvimento rural.

Dom Luiz Fernando destacou que a ação retoma uma colaboração que já existiu no passado: “Já houve essa cooperação anos atrás. Agora, fico muito feliz em ajudar nessa retomada, especialmente por já ter vivido em Moçambique. Será um momento enriquecedor para eles, pois além de conhecerem nossas escolas e comunidades, também participarão da Romaria da Água e da Terra. Tenho certeza de que essa troca trará benefícios para todos nós”, disse o bispo.

A iniciativa busca não apenas fortalecer os laços entre Brasil e Moçambique, mas também criar oportunidades para que as experiências exitosas no campo da educação rural sejam multiplicadas e adaptadas à realidade africana.