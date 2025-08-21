Divino de São Lourenço: projeto cultural oferece oficina gratuita de animação

O município de Divino de São Lourenço recebe a primeira etapa do Projeto FOCA – Formação em Cinema de Animação, que vai oferecer oficinas gratuitas para crianças e jovens em quatro cidades do Espírito Santo. Os participantes aprenderão sobre o universo da animação, passando por todas as etapas da produção, com foco em stop motion, e vão criar um curta-metragem autoral, que será exibido e debatido publicamente ao final do curso.

O projeto conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital nº 14/2023 – Difusão Audiovisual, da Secretaria da Cultura (Secult).

Leia também: Companhia capixaba apresenta peças em Festival Nacional de Teatro

A primeira oficina acontece no Armazém Multiverso, de 25 a 29 de agosto, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã, a partir das 8 horas, e da tarde, a partir das 15 horas, e estará integrada à programação do 5º Festival de Inverno – Juventude Rural das Artes. As atividades são totalmente gratuitas e abertas a pessoas a partir de 10 anos, interessadas em explorar a arte do cinema de animação.

A oficina será ministrada pelo artista multimídia Bruno Cabús, que atua entre arte, ciência e educação, utilizando vídeo, fotografia e esculturas interativas para promover reflexões sobre meio ambiente e cultura. Desde 2008, ele realiza oficinas de stop motion com foco em criatividade, acessibilidade e reaproveitamento de materiais, desenvolvendo projetos que estimulam o pensamento crítico e a consciência ecológica. Ao longo dos próximos meses, serão divulgados os outros municípios que irão receber as oficinas.

Serviço

Projeto FOCA – Formação em Cinema de Animação

Local: Armazém Multiverso, Estrada ES 190, Patrimônio da Penha, Divino de São Lourenço.

Data: 25 a 29 de agosto, de segunda a sexta-feira.

Horário: Das 8h às 12h e das 15h às 19h.