Documentos, crédito e saúde: mutirão atende mulheres rurais em Apiacá

Nesta sexta-feira (15) e sábado (16), a equipe do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) estará presente com atendimento para renegociação de dívidas, com o programa “Pra Quitar”, no Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural.

A ação é promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e pela Prefeitura de Apiacá. O evento será na quadra do Batatal, na área rural do município de Apiacá, das 8h às 16h.

O mutirão integra o programa do Governo Federal, Cidadania e Bem Viver para Mulheres Rurais e busca oferecer atendimento gratuito com serviços essenciais para trabalhadoras rurais e suas famílias como: emissão de RG, CPF, certidões de nascimento e casamento e carteira de trabalho; Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF); orientação para Acesso ao crédito rural (Pronaf) e renegociação de dívidas (Desenrola Rural e Regularize); Atendimento social (CadÚnico, Previdência Social), ações de promoção à saúde; atendimento relacionado a veículos, Processos de CNH e todos os serviços de unidade móvel do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), além de ações educativas de trânsito para crianças.

Conheça o ‘Pra Quitar’

A ação do banco capixaba é destinada a clientes, sobretudo de contratos antigos, em situação de inadimplência, judicializados ou não. Sejam negócios de micro, pequeno ou médio porte, tanto no meio urbano quanto no rural, o programa pode ser uma oportunidade para renegociação mediante condições diferenciadas. Dessa forma, o Bandes tem por objetivo conduzir os clientes na regularização de suas obrigações financeiras, promovendo o reequilíbrio das atividades produtivas capixabas.

O processo de adesão é simples: basta acessar o site e preencher o formulário disponível. Após o envio, a equipe técnica do Bandes fará a análise da proposta e entrará em contato com o cliente para apresentar as condições disponíveis de renegociação.

Os interessados também contam com atendimento direto pelo WhatsApp, por meio do número (27) 99949-4206, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, para esclarecer dúvidas ou receber orientações sobre o processo.