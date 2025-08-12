Economia digital capixaba em alta: inovação, startups e o crescimento do entretenimen

Nos últimos anos, o Espírito Santo vem se destacando no cenário nacional como um polo emergente de inovação e transformação digital. O estado tem investido em políticas públicas, infraestrutura tecnológica e programas de fomento que criam um ambiente favorável tanto para o desenvolvimento de negócios quanto para a adoção de novos hábitos digitais por parte da população.

Esse cenário favorece o avanço tecnológico e impulsiona o crescimento do consumo digital em diversas frentes, incluindo serviços, comunicação e lazer.

Espírito Santo na rota da inovação global

O protagonismo do Espírito Santo no cenário digital foi reforçado recentemente por sua participação na Cúpula Digital Global do Banco Mundial, realizada em Washington. A presença do estado nesse evento se deu por meio da apresentação de iniciativas locais voltadas à transformação digital da gestão pública, com destaque para a implantação de ferramentas baseadas em inteligência artificial, segurança cibernética e interoperabilidade de dados.

Durante a cúpula, o Espírito Santo foi citado como referência internacional em boas práticas digitais, ao lado de países como Estônia e Dinamarca. O reconhecimento está associado ao trabalho da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti-ES), responsável por coordenar projetos que envolvem análise de dados em tempo real, melhoria da eficiência administrativa e ampliação da transparência no setor público.

Consumo digital em alta e novas formas de lazer online

A realização da ESX 2025, em Vitória, também elevou o perfil do Espírito Santo como um polo dinâmico de inovação e consumo digital. Com programação voltada à tecnologia, empreendedorismo e cultura digital, o evento reuniu startups, investidores, desenvolvedores e criadores de conteúdo, evidenciando a força do ecossistema local. O destaque dado às soluções interativas e experiências imersivas mostrou como a tecnologia vem moldando o cotidiano das pessoas em diversas áreas, inclusive no lazer.

Nesse cenário de transformação digital, o entretenimento online tem ganhado espaço, impulsionado pelo aumento no acesso a plataformas digitais. Entre os exemplos dessa nova dinâmica estão os jogos de apostas online oferecidos pela PlayUZU, como Aviator, Fortune Ox, Crazy Time e Blackjack, que combinam elementos visuais modernos com estruturas variadas. Essas opções oferecem ao usuário jornadas de interação com ritmos e estilos diferentes, atendendo a perfis diversos de interesse.

Outro formato em expansão, destacado durante o evento, é o uso de experiências em realidade virtual, que proporciona ao público interações digitais mais sensoriais e imersivas. Juntos, esses modelos refletem o perfil de consumo observado na ESX: voltado para soluções digitais interativas, personalizadas e com forte apelo tecnológico, que já fazem parte do cotidiano de uma parcela crescente da população.

Espírito Santo como referência nacional em economia digital

A combinação entre políticas públicas eficientes, incentivo ao empreendedorismo digital e mudanças nos hábitos de consumo consolida o Espírito Santo como um dos estados mais promissores em termos de economia digital no país. Programas como o Sementes, que impulsiona startups locais, mostram que há um ecossistema em expansão capaz de gerar inovação com impacto regional e nacional.

O que se observa no estado é uma transformação concreta no cotidiano da população. A digitalização não se limita ao setor produtivo, mas alcança também o lazer, a comunicação e como as pessoas interagem com o mundo.