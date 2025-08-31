Oportunidades

Empresa no setor de rochas abre vaga em Cachoeiro; saiba como se candidatar

A empresa Dimensional Rochas está com oportunidade aberta para a função de Ajudante de Marmoraria, no bairro Tijuca, em Cachoeiro de Itapemirim.

O profissional selecionado irá auxiliar em atividades operacionais, prestar apoio em serviços gerais e manter o ambiente de trabalho limpo e organizado.

Entre os requisitos exigidos estão: ensino fundamental completo, condução própria e disponibilidade de horário.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, pagamento de hora extra, almoço na empresa, lanche da manhã, lanche da tarde, cesta básica, auxílio transporte e seguro de vida.

Os interessados devem encaminhar currículo para o e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (28) 9 9968-3528.

