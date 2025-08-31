Muniz Freire abre processo seletivo para Agente Comunitário de Saúde

A Prefeitura Municipal de Muniz Freire está com processo seletivo aberto para a contratação de Agente Comunitário de Saúde. São ofertadas 16 vagas de contratação imediata, além de formação de cadastro reserva. A remuneração é de R$ 3.036,00, acrescida de adicional de insalubridade.

As inscrições estarão abertas de 1º a 5 de setembro, das 8h às 11h e das 13h às 15h, na Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Rua Cônego José Bazzarella, nº 98, no centro da cidade (antiga AMA). Para participar, o candidato deve ter idade mínima de 18 anos ou ser emancipado, residir na área em que pretende atuar, além de possuir ensino médio completo e curso de formação inicial de 40 horas.

Leia também: Fast food contrata atendente em Cachoeiro; saiba como se candidatar

O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste em prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório, que acontecerá no dia 14 de setembro, às 8h, na Escola Municipal Professora Lia Therezinha Merçon Rocha. A avaliação terá duração de três horas e contará com 40 questões, distribuídas entre Português (10), Matemática (5), Informática (5), Saúde Pública (10) e Conhecimento Específico (10). O gabarito será divulgado em 15 de setembro e o resultado oficial no dia 22.

A segunda etapa será a prova de títulos, no dia 24 de setembro, das 8h às 16h, também na Secretaria Municipal de Saúde. Serão considerados documentos que comprovem experiência na área da saúde: cada ano de atuação corresponderá a 1 ponto, e períodos de seis meses valerão 0,5 ponto. O resultado da classificação está previsto para 26 de setembro, com a homologação final no dia 30.

Os candidatos aprovados poderão atuar tanto na sede quanto nos distritos do município. A Prefeitura de Muniz Freire reforça que todas as informações, atualizações e comunicados referentes ao processo seletivo serão divulgados no site oficial e nas redes sociais da administração municipal.

O edital completo pode ser consultado no link AQUI