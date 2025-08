Encontro de Empresários homenageia Fecomércio e destaca 19ª FENACI

O tradicional Encontro de Empresários reuniu lideranças do setor produtivo capixaba nesta quinta-feira (31), no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento foi marcado por um almoço especial assinado pelo Pablo Buffet e por uma homenagem à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (FECOMÉRCIO), em reconhecimento ao seu papel no fortalecimento econômico e institucional da região.

Além da homenagem, o encontro também trouxe à pauta os preparativos para a 19ª Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim (FENACI), considerada uma das principais vitrines do empreendedorismo local.

Idealizado por Marcos Jacob e Juarez Marquetti, o Encontro de Empresários contou com o patrocínio de Sicoob Sul, Unimed Sul Capixaba, Bapsun Energia Solar, Cofril, Prime Hyundai, HG2 Studio, Jaraguá Tênis Clube, Antena 1, ACISCI, TV Sim SBT, Events Macchina, Del Puppo, , Claudinei Trentini, Pablo Buffet e 40 Sabores.