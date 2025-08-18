Enfermeiro escapa após tiro atingir mochila durante assalto em Vila Velha
Quando os assaltantes estavam indo embora, um deles efetuou um disparo que acabou atingindo a alça da mochila do enfermeiro
Um homem de 26 anos quase foi baleado durante um assalto no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, no último sábado (16).
De acordo com o boletim de ocorrência, o enfermeiro ia para o trabalho quando foi abordado por dois criminosos que anunciaram o assalto. Ele entregou todos os seus pertences, incluindo a mochila. Ainda segundo ele, os criminosos chegaram a agredi-lo com socos no rosto.
Quando os assaltantes estavam indo embora, um deles efetuou um disparo que acabou atingindo a alça da mochila do enfermeiro. Entretanto, apesar do susto, ele não ficou ferido.
Até o momento, ninguém foi preso.
