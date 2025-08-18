Segurança

Enfermeiro escapa após tiro atingir mochila durante assalto em Vila Velha

Quando os assaltantes estavam indo embora, um deles efetuou um disparo que acabou atingindo a alça da mochila do enfermeiro

Foto: Reprodução

Um homem de 26 anos quase foi baleado durante um assalto no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, no último sábado (16).

De acordo com o boletim de ocorrência, o enfermeiro ia para o trabalho quando foi abordado por dois criminosos que anunciaram o assalto. Ele entregou todos os seus pertences, incluindo a mochila. Ainda segundo ele, os criminosos chegaram a agredi-lo com socos no rosto.

Quando os assaltantes estavam indo embora, um deles efetuou um disparo que acabou atingindo a alça da mochila do enfermeiro. Entretanto, apesar do susto, ele não ficou ferido.

Até o momento, ninguém foi preso.

