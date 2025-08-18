Idoso é assassinado em briga por dívida de R$ 40 em Muqui

Um idoso foi assassinado com golpes de faca após se envolver em uma briga na noite do último sábado (16), no bairro Alto Boa Esperança, em Muqui. O suspeito tentou fugir, mas foi localizado pela Polícia Militar em uma lavoura de café e preso.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito afirmou que a briga foi motivada por uma dívida de R$ 40; entretanto, não informou se o débito seria dele com a vítima ou o contrário. Testemunhas contaram que a vítima e o suspeito estavam embriagados.

Leia também: PM apreende arma caseira e drogas dentro de apartamento em Cachoeiro

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, contudo a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. O corpo foi encaminhado pela Polícia Científica para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

O acusado foi levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).