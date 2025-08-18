Entenda o fenômeno que vai manter o tempo estável no Espírito Santo

A previsão do tempo para esta segunda-feira (18) é de tempo aberto em todo o Espírito Santo, por causa da atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão.

De acordo com o Incaper, as chances são de poucas nuvens em todo o estado, sem expectativa de chuva. O vento sopra com intensidade fraca a moderada pelo litoral.

Na Grande Vitória, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral.

Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 26 °C. Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 13 °C e máxima de 26 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Serrana, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 15 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 10 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Norte, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 28 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Nordeste, poucas nuvens, sem previsão de chuva. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.