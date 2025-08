ES: PRF realiza abordagem após ultrapassagem irregular e se surpreende

Diante do flagrante, o motorista recebeu voz de prisão. Ele foi encaminhado, junto com o veículo e a droga, para a Polícia Federal.

Ao perceberem o rebaixamento da estrutura do automóvel, os agentes decidiram revistar o porta-malas. Dentro dele, encontraram caixas de papelão com os entorpecentes.

Durante a fiscalização, o condutor demonstrou nervosismo e afirmou ser motorista de aplicativo. Ele disse ter saído de Uberlândia, em Minas Gerais, com destino à cidade da Serra, na Grande Vitória, onde faria a entrega de uma encomenda.

Um motorista que realizava ultrapassagem irregular na BR-262, em Viana, foi preso na manhã desta sexta-feira (1º) com 88 quilos de maconha no veículo.

