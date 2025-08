Escola de Piúma realiza 1º Encontro sobre Atendimento Educacional Especializado

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Filomena Quitiba, localizada em Piúma, realizou, na última sexta-feira (1º), o 1º Encontro de Diálogo Intersetorial sobre Atendimento Educacional Especializado (AEE). O evento foi promovido em parceria com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) e a Prefeitura de Piúma, reunindo profissionais da educação, autoridades e famílias de estudantes público-alvo da Educação Especial.

Com foco na Educação Especial na perspectiva inclusiva, o encontro teve como objetivo promover uma escuta qualificada, fortalecer a parceria entre escola e família e integrar diferentes setores — educação, justiça, saúde e assistência social — no processo de inclusão escolar.

O evento contou com a presença de representantes do poder público e de especialistas da área, entre eles o prefeito de Piúma, Paulo Cola; o promotor de Justiça Dr. Gusthavo Ribeiro Bacellar; o gerente de Educação Especial da Sedu, Giovanne Berguer; o superintendente regional de Educação de Vila Velha, Rodrigo Nunes; o pesquisador e assessor de Educação Especial da Prefeitura de Vila Velha, Rafael Carlos Queiroz; a procuradora de Justiça e dirigente do CAAOPE, Dra. Maria Cristina Rocha Pimentel; e a pedagoga e assessora técnica do CAAOPE, Camilla Ferreira Moreira.

O Encontro promoveu avanços significativos na construção de uma cultura escolar mais inclusiva, ampliando o conhecimento da equipe pedagógica e das famílias sobre o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e a Educação Especial na perspectiva inclusiva. Houve fortalecimento da articulação intersetorial, promovendo práticas pedagógicas mais alinhadas às necessidades dos estudantes público-alvo da Educação Especial.

Segundo o diretor Carlos Jordan Lapa Alves, o encontro representa um marco para a comunidade escolar: “Reforçamos nosso compromisso com uma educação verdadeiramente inclusiva, que reconhece as singularidades de cada estudante e valoriza a escuta, o diálogo e a corresponsabilidade. Esse momento fortaleceu laços e nos trouxe reflexões importantes para aprimorar práticas pedagógicas e construir uma escola mais acolhedora, acessível e humana.”