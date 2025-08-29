Esgoto no Rio Itapemirim: sucessivas multas expõem descaso da BRK com o meio ambiente

Mesmo após sanções aplicadas pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa) e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), a concessionária BRK Ambiental continua despejando esgoto sem tratamento no Rio Itapemirim e cometendo supostos crimes ambientais.

Nesta quinta-feira (28), a empresa foi multada em R$ 650 mil, referentes a punições da Agersa e da SEMMA. Porém, as multas não foram suficientes para frear o descaso da BRK com o meio ambiente.

Apesar de terem corrigido algumas irregularidades, de acordo com a Agersa, uma nova fiscalização foi feita, nesta sexta-feira (29), no trecho compreendido entre a Ponte do Arco, no bairro Arariguaba, e a TTS, localizada no bairro União, onde constatou-se a ocorrência de extravasamento de esgoto bruto diretamente no Rio Itapemirim.

“Verificou-se que o extravasamento tem origem na rede coletora situada à margem do rio, no bairro Arariguaba, em ponto subsequente à intervenção realizada no dispositivo de travessia do poço de visita (PV)”, disse a agência reguladora por meio de nota.

O texto ainda informa que também foi realizada inspeção da Estação Elevatória de Esgoto Bruto, localizada na BR-482, no ponto conhecido como “Curva do Caixão”, onde constatou-se, visualmente, o extravasamento de esgoto bruto por meio do ladrão da unidade.

“Ressalte-se que a concessionária não implementou um sistema de by-pass, tampouco viabilizou solução alternativa para receber a contribuição do trecho mencionado, o que resultou no extravasamento observado, decorrente da ausência de adequada destinação do esgoto coletado”, diz a Agersa.

Nesse contexto, foi determinado à BRK o prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas para que a concessionária adote todas as medidas necessárias à execução dos reparos, de modo a assegurar a completa contenção do extravasamento de esgoto bruto referido na notificação envida pela Agersa.

O que diz a BRK

O AQUINOTICIAS.COM fez contato com a assessoria da concessionária BRK Ambiental nesta sexta-feira (29), mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. Assim que houver um posicionamento da empresa, o texto será atualizado.