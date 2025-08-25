Cidades

Estudantes de Piúma levam educação no trânsito às ruas da cidade

Projeto “Na Pista da Consciência” uniu protagonismo juvenil, artes visuais e cidadania, resultando na aprovação de lei municipal sobre segurança no trânsito.

Foto: Divulgação

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professora Filomena Quitiba, localizada em Piúma, desenvolveu o projeto “Na Pista da Consciência”, com o objetivo de promover a conscientização sobre segurança no trânsito e estimular o protagonismo juvenil.

A iniciativa foi conduzida pela professora Fabiani Taylor junto às turmas do 1º ADM e teve como base o Caderno Metodológico de Educação para o Trânsito.

Ao longo da ação, os estudantes criaram frases de impacto e artes visuais, que foram transformadas em outdoors e materiais de conscientização. A culminância aconteceu em uma grande mobilização no centro da cidade, onde os jovens distribuíram os materiais e dialogaram com a comunidade sobre a importância do respeito às leis de trânsito.

O impacto foi além dos muros da escola: a Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei que institui o Dia Municipal de Conscientização do Trânsito em Piúma, atualmente em fase de sanção. Para a professora Fabiani Taylor, “colocar em prática o projeto foi uma experiência enriquecedora, pois aproximou os estudantes da temática do trânsito de forma reflexiva, prática e cidadã”.

As estudantes também destacaram a experiência como marcante. “Eu adorei a experiência, foi muito legal participar do projeto e ver meu desenho exposto no outdoor”, contou Daphiny Neres Souza.

Já Yasmin Coitinho ressaltou: “Foi uma ótima ideia, além de ser um tema importante sobre as leis de trânsito, nos envolveu diretamente. Me senti especial em ver minha frase e meu nome no outdoor”.

O projeto evidencia como a educação pode se transformar em ferramenta de cidadania ativa, promovendo mudanças reais na sociedade e fortalecendo a consciência coletiva para um trânsito mais seguro.

