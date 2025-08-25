Procon de Cachoeiro alerta sobre os cuidados ao utilizar o cartão por aproximação

Popularizado durante a pandemia da Covid-19, o uso do cartão por aproximação evitava encostar em objetos tocados por outras pessoas. Mas, com o tempo, muitas pessoas descobriram outros benefícios do pagamento sem contato.

Além de dispensar senhas e ser processado mais rapidamente, o pagamento por aproximação oferece mais segurança, já que pode ser usado dentro da própria carteira. Mesmo assim, a tecnologia exige alguns cuidados.

Leia também: Preço do etanol cai em 10 estados; sobe em 10; veja como fica no ES

Para fazer transações deste tipo, não é preciso inserir o cartão de débito ou crédito em uma maquininha. Isso é possível por conta da tecnologia Near Field Communication, ou NFC, que traduzindo para o português significa Comunicação de Campo Próximo. Ela permite que cartões, smartphones e até relógios e pulseiras sejam usados para realizar transações.

Para utilizar o pagamento por aproximação, basta ter um cartão com essa função (geralmente identificado com o símbolo com quatro ondas, que sugere a transmissão sem fio) ou um aplicativo de carteira digital baixado em seu dispositivo móvel. Depois, é só encostar o cartão na tela da maquininha ou em suas laterais

Cuidado!

Usar o pagamento por aproximação é uma vantagem uma vez que a tecnologia dificulta a clonagem do cartão. “Por não precisar inseri-lo, o risco dos dados serem puxados por uma maquininha adulterada é muito menor”, explica o coordenador executivo do Procon de Cachoeiro, Ricardo Fonseca.

Porém, para usar essa função em compras de até R$ 200 você não precisa digitar sua senha, o que pode ser um chamariz para assaltantes e golpistas. Contudo, é possível pedir para o banco diminuir este valor máximo de maneira a evitar golpes como o da maquininha, em que os criminosos aproximam o dispositivo do bolso da vítima onde o cartão por aproximação está guardado e a compra é realizada.

É através da radiofrequência que o reconhecimento dos dados do cartão acontece. A 2 cm de distância do alvo, já é possível aplicar o golpe. Desta forma, é bem fácil ser vítima desse golpe até mesmo em locais públicos e lotados.

Fique atento

Preste sempre muita atenção no valor digitado pelos funcionários que operam a maquininha. Por ser uma transação rápida, alguns criminosos inserem números maiores que o valor da compra e os mostram rapidamente ou se valem da desatenção para superfaturar com uma compra.

Há também os casos em que criminosos quebram o visor da maquininha ou tampam a tela para passarem valores mais altos e roubarem o dinheiro das vítimas. Por isso, recuse fazer pagamentos em que os valores estejam ofuscados, apagados ou escondidos. “Mesmo com a pressa do dia-a-dia, cheque o valor antes de encostar o cartão ou dispositivo. Se possível, cheque junto ao aplicativo do banco, o valor creditado”, orienta o coordenador.

Guarde o cartão com segurança

Este golpe também pode ser aplicado por meio de aplicativos de banco e carteiras digitais. Lembre-se de sempre fechar o aplicativo e bloquear a tela antes de guardar o dispositivo após realizar um pagamento.

Ademais, também é válido ativar as notificações do aplicativo da instituição financeira. Desta forma, caso aconteça uma compra indevida, será possível saber imediatamente e assim, conseguir bloquear o cartão sem que outros roubos sejam cometidos. Nestes casos, agir rápido permite estancar grandes perdas e, até mesmo, reaver as transações indevidas.

Conte sempre com o Procon!

Não hesite em procurar o órgão de defesa do consumidor se precisar de ajuda ou orientação. O Procon funciona na Rua Bernardo Horta, nº 204, bairro Guandu, em Cachoeiro, atendendo de 8h às 16h. Caso ainda queira, também é possível agendar conosco o seu atendimento presencial: https://agendamento.cachoeiro.es.gov.br/.

Os consumidores que precisarem do Procon e não podem comparecer a sede do órgão, contam com o Reclamações Online e podem registrar suas demandas de casa mesmo. Basta acessar: https://procon.cachoeiro.es.gov.br/. Para mais informações, o telefone é (28) 3199-1710.