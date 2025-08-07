Cachoeiro realiza mutirão oftalmológico no próximo sábado; saiba quem pode participar

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), realiza neste sábado (9), a partir das 7h30, um mutirão de atendimento oftalmológico gratuito voltado para a população idosa.

A ação acontecerá no Centro de Convivência Vovó Matilde, localizado no bairro São Geraldo, e é resultado de uma parceria com o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI), por meio do Projeto Heci-Ver.

Durante o mutirão, os idosos atendidos terão a oportunidade de realizar avaliação da saúde ocular, com possibilidade de encaminhamento para exames complementares e tratamentos especializados, quando necessário.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção da saúde e do bem-estar da pessoa idosa, oferecendo acesso facilitado a serviços especializados e contribuindo para a prevenção de doenças que podem afetar a visão e comprometer a qualidade de vida.

“Promover ações como essa é fundamental para garantir que os nossos idosos tenham acesso a cuidados preventivos e tratamento adequado, fortalecendo a rede de atenção à saúde e à proteção social”, destaca o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Eder Botelho.