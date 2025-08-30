Segurança

Ex-funcionário é preso por furtar posto de combustível em Mimoso do Sul

O suspeito foi preso em flagrante.

Foto: Divulgação

Um homem foi preso na última sexta-feira (29), acusado de furtar um posto de combustível onde já trabalhou em Mimoso do Sul.

De acordo com informações da Polícia Civil, o ex-funcionário teria sido demitido no dia anterior ao crime. Após a demissão, ele usou uma barra de ferro para arrombar uma grade e furtou maços de cigarros e R$ 4.486,00 em espécie.

O dono do estabelecimento procurou a delegacia de Mimoso do Sul para relatar o furto. As câmeras de segurança registraram o crime, permitindo identificar o suspeito.

