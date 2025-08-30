VÍDEO | PM flagra condutor alcoolizado e armado em Guaçuí

Um homem foi preso na última sexta-feira (29) em Guaçuí, após ser flagrado dirigindo embriagado e portando uma arma de fogo. A ação foi realizada pela equipe da Ronda Ostensiva da Polícia Militar do 3º Batalhão, após denúncias de que o suspeito estaria circulando em uma Hilux cinza próximo ao Corpo de Bombeiros.

Durante a abordagem, os militares constataram que o condutor apresentava sinais de embriaguez, como fala arrastada, odor etílico, olhos vermelhos e comportamento exaltado. No interior do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre 38, da marca Taurus, carregado com seis munições intactas.

O homem recebeu voz de prisão, teve seus direitos lidos e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre. No local, recusou-se a realizar o teste do bafômetro, sendo lavrado o termo de recusa e feito o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.