Exportações de carne bovina batem recorde em julho, apesar de tarifaço

As exportações brasileiras de carne bovina atingiram patamar histórico em julho, tanto em volume quanto em receita, segundo dados confirmados pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) nesta quarta-feira (6). No mês em que entrou em vigor a nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos à carne bovina brasileira, o Brasil embarcou 310,2 mil toneladas do produto, entre cortes in natura e processados. O número representa alta de 15,3% em relação a junho e de 4% frente ao recorde anterior, registrado em outubro de 2024, com 298,24 mil toneladas.

