Exportações de mamão batem recorde histórico em julho

As exportações brasileiras de mamão registraram novo recorde em julho, impulsionadas pela forte demanda internacional, sobretudo da União Europeia. Segundo dados do Comex Stat, foram embarcadas pouco mais de 4 mil toneladas da fruta no mês, movimentando cerca de US$ 6,2 milhões (FOB). Embora o volume tenha sido 2,8% menor que o de junho, o desempenho foi o melhor para o mês desde o início da série histórica, em 1997.

