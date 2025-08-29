Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecida em Cachoeiro

A mãe de Eduarda Braga Dutra, de 18 anos, está à procura da adolescente que desapareceu na última segunda-feira (25), em Cachoeiro.

Segundo Ana Paula Braga, mãe de Eduarda, a jovem saiu de casa por volta das 7h30 para levar o irmão de nove anos, na escola Florisbelo Neves, e não retornou.

Minutos antes do desaparecimento, Eduarda chegou a atender uma ligação da mãe, informando que estava em um ponto de ônibus, mas logo depois o telefone passou a cair direto na caixa postal. Desde então, permanece desligado.

Ainda segundo Ana Paula, Eduarda faz uso contínuo de medicação controlada e realiza tratamento psiquiátrico. A jovem possui deficiência intelectual, apresenta agitação psicomotora e necessita de cuidados de terceiros.

A mãe relatou que já procurou a filha em hospitais e em diversos pontos da cidade, mas não conseguiu localizá-la. Contudo, a adolescente não possui relacionamentos nem vínculos de amizade que possam indicar para onde teria ido.

Quem souber ou tiver qualquer informação sobre Eduarda pode entrar em contato com Ana Paula, pelo telefone (28) 99973-1241.

As informações também podem ser repassadas diretamente ao Disque-Denúncia, 181, ou à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.