Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro 2025 começa nesta quarta-feira (6)

A partir desta quarta-feira (6), Cachoeiro de Itapemirim terá uma intensa programação voltada ao empreendedorismo, inovação e desenvolvimento regional. Às 19h30, acontece a abertura oficial da Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro 2025, no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa.

O evento contará com a presença de autoridades estaduais e municipais, lideranças empresariais e convidados especiais. Entre os destaques da cerimônia de abertura, o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, apresentará o projeto Avançar ES, uma iniciativa estratégica que visa acelerar o desenvolvimento dos municípios e fortalecer o interior capixaba.

Leia também: Shows musicais e culturais: confira a programação da Feira Parceria Legal em Piúma

Com uma programação abrangente, a Feira foi planejada para ser um ambiente de negócios, inovação, qualificação profissional e valorização da cultura local. Os estandes estarão abertos ao público das 15h às 22h.

O evento oferecerá ao público atividades e serviços gratuitos, tais como:

Palestras e painéis com especialistas de renome nacional;

Exposição multissetorial com empresas e empreendedores de diversos segmentos;

Oficinas criativas e espaço dedicado ao artesanato local;

Serviços públicos que visam facilitar o acesso do cidadão a direitos e benefícios;

Orientações sobre acesso a crédito e educação financeira;

Atrações culturais, desfiles de moda artesanal e apresentações artísticas ao vivo;

Praça de alimentação com variada oferta gastronômica.

A Feira contará ainda com entrada gratuita e estacionamento liberado, buscando ampliar o acesso da população ao evento.

Emprega Cachoeiro: oportunidade de inserção no mercado de trabalho

Uma das principais ações da Feira será o Emprega Cachoeiro, ação direcionada à geração de empregos, que ocorrerá das 8h às 17h (quarta a sexta) e das 8h às 15h (no sábado). A iniciativa conta com o apoio do Sine/Governo do Estado, Senac, Senai e Sest/Senat e tem como objetivo aproximar empresas com vagas disponíveis da população em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Para participar, os interessados devem comparecer previamente ao Sine Cachoeiro, localizado no Centro, para solicitar a carta de encaminhamento, documento necessário para concorrer às vagas ofertadas durante a ação.

A Fenaci 2025 é realizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci) e a Prefeitura Municipal de Cachoeiro, com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, da Secretaria de Estado das Mulheres e da Aderes.