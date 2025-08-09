Cidades

Feira do Empreendedor movimenta Praça de Rive neste sábado (9), em Alegre

A programação também inclui apresentação musical com Thiago Cunha.

Redação Redação

concurso de geleia artesanal
Foto: Lucas S. Costa

A 61ª edição da Feira do Empreendedor será realizada neste sábado (9), na Praça do distrito de Rive, em Alegre. No local, haverá gastronomia e atrações culturais para toda a família. O evento promete movimentar o comércio local e oferecer um espaço de lazer para a comunidade.

O público poderá aproveitar opções como guloseimas artesanais, artigos para presente, papelaria e uma área kids para as crianças. A programação também inclui apresentação musical com Thiago Cunha.

