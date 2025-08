Fenaci 2025 movimenta economia e gera emprego em Cachoeiro

O Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, será palco da Fenaci – Feira de Negócios e Agroturismo 2025, entre os dias 6 e 9 de agosto. O evento, promovido pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro de Itapemirim (Acisci), conta com o apoio da Prefeitura de Cachoeiro, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit).

A feira é considerada uma das maiores iniciativas de fomento econômico do sul capixaba. O objetivo é fortalecer o comércio, a indústria, o turismo e o empreendedorismo da região, por meio da integração entre empresas, instituições e a população.

Um dos principais destaques da programação é o Emprega Cachoeiro, ação voltada à geração de empregos. A iniciativa será realizada das 8h às 17h (de quarta a sexta-feira) e das 8h às 15h, no sábado, com apoio do Sine/ES, Senac, Senai e Sest/Senat.

Durante a ação, empresas com vagas abertas poderão realizar processos seletivos e entrevistas com candidatos que buscam inserção no mercado de trabalho. Para participar, é necessário procurar o Sine Cachoeiro e retirar a carta de encaminhamento.

Além das oportunidades de emprego, a Fenaci também contará com estandes abertos ao público das 15h às 22h. Os espaços vão reunir expositores dos mais diversos setores, promovendo negócios, networking e a divulgação de produtos e serviços.

A programação da feira ainda inclui rodadas de negócios, oficinas, painéis temáticos e atrações culturais. A entrada é gratuita.