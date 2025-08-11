Filho vê mãe sendo agredida e aciona a Polícia Militar em Mimoso do Sul

Um homem foi preso no último domingo (10) em Mimoso do Sul por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu na zona rural do município, na localidade de Alto Pontões, no Sítio do Carneiro.

Segundo a Polícia Militar, no endereço, a vítima contou que o marido quebrou objetos da casa e a agrediu com um soco e um tapa no rosto.

O filho do casal foi quem acionou a PM pelo 190. Durante a abordagem, o suspeito confessou ser usuário de drogas e afirmou possuir uma arma de fogo. Após buscas, o armamento foi localizado e apreendido.

O homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com a arma apreendida.