Segurança

Filho vê mãe sendo agredida e aciona a Polícia Militar em Mimoso do Sul

O homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com a arma apreendida.

Kimberlly Soares Kimberlly Soares

Foto: Divulgação PMES

Um homem foi preso no último domingo (10) em Mimoso do Sul por violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu na zona rural do município, na localidade de Alto Pontões, no Sítio do Carneiro.

Segundo a Polícia Militar, no endereço, a vítima contou que o marido quebrou objetos da casa e a agrediu com um soco e um tapa no rosto.

Leia também: Polícia Militar apreende arma e identifica suspeito de crime em Guaçuí

O filho do casal foi quem acionou a PM pelo 190. Durante a abordagem, o suspeito confessou ser usuário de drogas e afirmou possuir uma arma de fogo. Após buscas, o armamento foi localizado e apreendido.

O homem foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com a arma apreendida.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui

Kimberlly Soares
Kimberlly Soares

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

[email protected]

Assuntos:

Mimoso do SulPolícia MilitarSegurança

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por