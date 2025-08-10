Polícia Militar apreende arma e identifica suspeito de crime em Guaçuí

Na noite desse sábado (9), a ação ágil da Polícia Militar resultou na apreensão de um revólver calibre .22 e na identificação de um possível suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida em Guaçuí.

A ocorrência teve início por volta das 21h, na rua dos Carneiros, quando um homem de 26 anos — que estava em liberdade temporária (“saidinha”) devido a uma condenação — foi atingido por um disparo de arma de fogo. A vítima foi socorrida rapidamente ao Pronto Socorro Municipal.

Logo após o crime, equipes do 3º Batalhão iniciaram buscas na região e durante o patrulhamento em apoio à ocorrência, os militares da Força Tática avistaram um indivíduo com características semelhantes às do autor do disparo. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito fugiu em direção a uma área de mata.

Durante o acompanhamento, os policiais encontraram no trajeto uma camiseta azul, um revólver inox calibre .22 LR e a quantia de R$ 40,00, materiais possivelmente ligados ao crime. Todo o material foi apreendido e encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre para as providências legais.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará reunir provas e identificar de forma definitiva o autor do crime.