Força pela Vida ES: operação ‘Moto Segura’ flagra condutores sem CNH

Ações de fiscalização e educação viária marcaram a Operação Integrada “Moto Segura”, deflagrada simultaneamente em nove municípios do Espírito Santo na tarde de quinta-feira (31). A iniciativa contou com mais de 130 agentes e resultou em 285 autos de infração, sendo 47 deles por condução sem habilitação.

A blitz faz parte da Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas, instituída no Código de Trânsito Brasileiro no ano passado. A mobilização também ocorre em alusão ao Dia Nacional do Motociclista, celebrado em 27 de julho.

Durante as abordagens, os agentes fiscalizaram 1.341 veículos. Além dos flagrantes de motoristas sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 21 proprietários foram autuados por permitirem a condução de seus veículos por pessoas não habilitadas.

Outras infrações registradas incluíram veículos com licenciamento vencido (26), em mau estado de conservação (10) e com viseira fora dos padrões exigidos (8). A operação também resultou na prisão de um suspeito por porte ilegal de arma de fogo e na condução de um adolescente ao Conselho Tutelar por pilotar moto em rodovia.

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, destacou que a fiscalização é parte de um esforço maior iniciado com a criação do Comitê Integrado de Preservação da Vida no Trânsito, instituído pelo Governo do Estado no mesmo dia da operação.

“Essa é uma medida concreta voltada à proteção da vida. Motociclistas representam quase metade das mortes no trânsito capixaba. Por isso, atuar diretamente com esse público é essencial”, afirmou.

Para o gerente de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Jederson Lobato, a operação tem como principal objetivo retirar de circulação condutores e veículos irregulares, prevenindo acidentes e promovendo segurança viária.

— Unimos forças em uma blitz simultânea que reforça a necessidade de educar e fiscalizar. É um trabalho que salva vidas — ressaltou.

A Operação Moto Segura contou com efetivo do Detran|ES, Polícia Militar (Bptran, 10º, 12º e 9º BPMs, 8ª e 9ª Companhias Independentes), Polícia Civil (Delegacia de Delitos de Trânsito), Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal.

Participaram também as guardas municipais e agentes de trânsito de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Anchieta, além do SAMU 192, da Secretaria Estadual de Saúde.