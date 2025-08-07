Frente fria retorna a Cachoeiro: veja como fica o tempo nesta quinta-feira

A quinta-feira (7) será de tempo firme e clima agradável em todo o município, com predomínio de sol e variação de nuvens ao longo do dia. De acordo com a previsão meteorológica, a mínima prevista é de 17 °C, enquanto a máxima pode chegar a 26 °C.

Logo nas primeiras horas da manhã, há possibilidade de formação de névoa, o que pode deixar o céu encoberto temporariamente. No entanto, ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens, garantindo um clima ameno e sem previsão de chuva.

Durante a tarde, o tempo deve se manter estável, com céu parcialmente nublado. Já à noite, a previsão indica aumento da nebulosidade, mas ainda sem risco de precipitações.