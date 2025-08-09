Cidades

Fuscalhaços leva espetáculo gratuito a Anchieta neste sábado (9)

O objetivo é oferecer momentos descontração e divertimento para o público, em uma proposta voltada ao entretenimento familiar.

fuscalhaços
Foto: Divulgação

Anchieta recebe, neste sábado (9), o espetáculo “Fuscalhaços”, do Grupo Árvore Casa das Artes. A apresentação será às 17h30, na Praça São Pedro, e promete levar a magia do circo para todas as idades, com entrada gratuita. O projeto, que já passou por outras cidades capixabas em julho, retorna ao estado para uma nova circulação, e traz esquetes cômicas interpretadas por um grupo de palhaços e palhaças a bordo de um Fusca roxo.

A agenda do Fuscalhaços ainda inclui apresentações em Vila Velha. A circulação é viabilizada com recursos do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), via Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Ministério da Cultura e Governo Federal.

Programação:

  • Anchieta – 9 de agosto, sábado, 17h30 – Praça São Pedro
  • Vila Velha – 10 de agosto, domingo, 10h30 – Parque Cultural Casa do Governador* (*Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site do Parque Cultural, devido à capacidade limitada do espaço)

