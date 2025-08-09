Fuscalhaços leva espetáculo gratuito a Anchieta neste sábado (9)
O objetivo é oferecer momentos descontração e divertimento para o público, em uma proposta voltada ao entretenimento familiar.
Anchieta recebe, neste sábado (9), o espetáculo “Fuscalhaços”, do Grupo Árvore Casa das Artes. A apresentação será às 17h30, na Praça São Pedro, e promete levar a magia do circo para todas as idades, com entrada gratuita. O projeto, que já passou por outras cidades capixabas em julho, retorna ao estado para uma nova circulação, e traz esquetes cômicas interpretadas por um grupo de palhaços e palhaças a bordo de um Fusca roxo.
O objetivo é oferecer momentos descontração e divertimento para o público, em uma proposta voltada ao entretenimento familiar.
Leia também: Parceria Legal Piúma: programação tem serviços, shows e atrações para crianças
A agenda do Fuscalhaços ainda inclui apresentações em Vila Velha. A circulação é viabilizada com recursos do Funcultura, da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), via Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Ministério da Cultura e Governo Federal.
Programação:
- Anchieta – 9 de agosto, sábado, 17h30 – Praça São Pedro
- Vila Velha – 10 de agosto, domingo, 10h30 – Parque Cultural Casa do Governador* (*Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site do Parque Cultural, devido à capacidade limitada do espaço)
Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui