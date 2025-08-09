Parceria Legal Piúma: programação tem serviços, shows e atrações para crianças

A Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor prossegue até domingo (10) em Piúma, na Praça Oenes Taylor. O evento oferece uma programação completa com serviços, atendimentos, shows e muitas atrações para a criançada.

A Feira terá a presença de diversos estandes de órgãos públicos e entidades parceiras, como: Procon, Defensoria Pública, Polícia Científica, Aderes, CAD Único, EDP e Cesan.

Leia também: Vila Velha sedia maior evento de games do Estado

Além disso, a Prefeitura da cidade também estará presente com Saúde, Meio Ambiente e Educação, reforçando a percepção de utilidade pública e permitindo que o público tenha acesso direto a informações e serviços dessas instituições em um único local.

Shows musicais e apresentações culturais

No sábado (9), as apresentações musicais começam a partir das 11h, com show de Vanessa Loyola, com o melhor do MPB clássico. Às 18h, Amanda Trevizolo sobe ao palco com o melhor do reggae. Em seguida, às 20h, Ronnie Silveira Pocket Show apresenta clássicos do Pop Rock. Encerrando a noite, Biro Biro e Banda apresentam o melhor do forró a partir das 22h.

A programação segue no domingo (10), Dia dos Pais. Às 11h, a Fundação do Choro se apresenta no evento. Às 16h, Bruna Lovatti apresenta o melhor do Pop Rock. Em seguida, às 18h, o Grupo Sangue Latino apresenta o melhor da MPB, e encerrando o evento, às 20h, é a vez da dupla Mateus e Rhuan apresentarem o melhor do sertanejo.

Diversão para criançada

O sábado (9) tem uma atração especial para os pequenos. O grupo Marshmallow vai comandar uma tarde de recreação a partir das 14h. É o momento ideal para trazer seu filho e garantir a diversão em um ambiente seguro e cheio de atividades.

Aproveite!

Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

Horários: