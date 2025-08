Gaeco e PM cumprem mandados em Vila Velha e Cariacica

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), deflagrou, nesta sexta-feira (1), a Operação Telic com o objetivo de desarticular núcleos da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), atuantes na região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.

A ação contou com apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar e do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES. Foram cumpridos nove mandados de prisão temporária e 35 de busca e apreensão nos municípios de Vila Velha e Cariacica.

Segundo as investigações, os criminosos mantinham uma estrutura voltada para o tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e munições, além de outros atos violentos. As ordens partiam de lideranças que estão presas, mas utilizavam familiares e advogados para repassá-las aos comparsas em liberdade.

Também foi identificado um núcleo especializado em monitorar ações policiais e repassar informações estratégicas à organização, inclusive para planejamento de homicídios.

Mais de 200 militares participaram da operação, entre eles integrantes do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), além das Forças Táticas da 4ª, 7ª, 10ª e 13ª Companhias Independentes.

Durante o cumprimento dos mandados, uma advogada foi alvo de busca e apreensão. A diligência foi acompanhada por representantes da Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES), conforme determina a legislação.

O material apreendido passará por análise. As investigações continuam, com o objetivo de identificar e responsabilizar os demais envolvidos.