Golpes digitais: TCU disponibiliza questionário on-line para ouvir idosos

O Tribunal de Contas da União (TCU) quer ouvir pessoas idosas, seus familiares e cuidadores sobre golpes digitais aplicados por telefone, mensagens eletrônicas ou aplicativos móveis. Para isso, disponibilizou questionário on-line para entender como cidadãos com 60 anos ou mais percebem esse tipo de crime e a segurança digital.

A iniciativa integra a auditoria operacional “Pessoa idosa mais segura – proteção contra golpes digitais”, que pretende avaliar a atuação de órgãos e entidades públicas federais no enfrentamento a esses golpes. A auditoria também busca propor melhorias nos mecanismos de proteção e canais de denúncia.

Como participar

Para responder ao questionário, basta acessar este link e seguir as instruções disponíveis na página. A participação é anônima e as perguntas abordam principalmente os hábitos digitais do respondente e situações em que possa ter havido tentativas de golpe.

O questionário, que está disponível até o dia 30 de agosto, é voltado para pessoas idosas a partir de 60 anos, mas também pode ser respondido por familiares, responsáveis ou cuidadores.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Ouvidoria do TCU por meio dos canais disponíveis na página.