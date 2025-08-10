Governo Lula critica expansão militar de Israel em Gaza

O governo Lula afirma que “deplora” a decisão de Israel de expandir as operações militares na Faixa de Gaza, incluindo uma nova incursão à Cidade de Gaza. A iniciativa foi anunciada na sexta-feira (8), pelo primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores neste sábado (9), o governo brasileiro diz que a iniciativa de Israel “deverá agravar a catastrófica situação humanitária da população civil palestina, assolada por cenário de mortes, deslocamento forçado, destruição e fome”.

“Ao recordar que a Faixa de Gaza – assim como a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental – é parte inseparável do Estado da Palestina, o Brasil renova o apelo à retirada completa e imediata das tropas israelenses do território”, afirma o Itamaraty, reiterando a “a urgência da implementação de cessar-fogo permanente, da libertação de todos os reféns e da entrada desimpedida de ajuda humanitária.”

Estadao Conteudo