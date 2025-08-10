Guaçuí: Polícia Militar prende suspeito por tráfico de drogas

Na madrugada deste domingo (10), por volta da 1h, os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão prenderam um homem suspeito de tráfico de entorpecentes no bairro Vale do Sol, em Guaçuí.

Durante patrulhamento tático motorizado, as equipes abordaram um homem, de 26 anos, que teria demonstrado comportamento suspeito ao perceber a aproximação policial. Na busca pessoal, foram encontrados sete papelotes de cocaína, R$ 102,00 em dinheiro, um celular e um molho de chaves.

Na residência do suspeito localizaram envelopes do tipo zip lock e ácido bórico, produto utilizado para o preparo e desdobramento de entorpecentes.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 6ª Delegacia Regional de Alegre.