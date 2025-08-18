Guaçuí recebe 13ª Mostra “Curtas Ambiental” em setembro

A cidade de Guaçuí se prepara para receber, no dia 11 de setembro de 2025, a 13ª edição da Mostra de Vídeos “Curtas Ambiental”, evento já consolidado como referência em educomunicação e educação ambiental no Espírito Santo. A exibição acontecerá às 18h, no Teatro Municipal Fernando Torres, reunindo estudantes, educadores, familiares e a comunidade em torno de produções audiovisuais que aliam criatividade, reflexão e compromisso com o futuro do planeta.

Educomunicação em prática

A Mostra “Curtas Ambiental” nasceu com o objetivo de despertar o olhar crítico dos jovens sobre as questões ambientais. Mais que uma atividade cultural, o projeto se tornou uma ferramenta pedagógica de transformação social, onde alunos, professores e familiares participam ativamente de todas as etapas: da construção do roteiro à gravação, edição e finalização dos vídeos.

Antes da produção, os participantes passam por oficinas temáticas, que oferecem noções básicas de roteiro, captação de imagens, iluminação, áudio e edição. Esse processo colaborativo garante que os curtas-metragens não sejam apenas produtos audiovisuais, mas expressões autênticas da visão dos jovens sobre os desafios ambientais contemporâneos.

Tema 2025: juventude como agente de mudança

Neste ano, o tema escolhido foi: “A Juventude e o Meio Ambiente: Como os jovens podem liderar mudanças ambientais”. A proposta reconhece a força das novas gerações como protagonistas em debates globais sobre sustentabilidade e preservação.

Participam desta edição as escolas: EMEF Elvira Bruzi (Distrito de São Pedro de Rates), EMEF José Antônio de Carvalho (Distrito de São Tiago), EMEF Deocleciano de Oliveira, EEEF Antônio Carneiro Ribeiro e CEEFMTI Monsenhor Miguel de Sanctis.

Reconhecimento e premiações

Ao longo de sua trajetória, a Mostra “Curtas Ambiental” conquistou prestígio estadual e nacional, acumulando importantes premiações que atestam seu impacto educacional e social. Entre os destaques estão: Prêmio Circuito Tela Verde – Mostra Nacional pelo Ministério do Meio ambiente e do Clima, Prêmio Ecologia – TV Vitória/Seama, Prêmio Biguá – TV Gazeta Sul, 1º lugar no Prêmio Boas Práticas Gerson Camata (2019), na categoria “Cidade para as Pessoas”, Medalha Paulo Vinha (2021), da Assembleia Legislativa do ES e Prêmio Sustentabilidade Farol do Bem (2022), na categoria “Educação, Entidades e Organizações Públicas”.

Essas conquistas refletem o comprometimento de alunos, professores e da equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), responsável pela condução do projeto.

Critérios de avaliação

Na noite da exibição, os curtas serão avaliados a partir de sete aspectos principais: Roteiro, Alinhamento ao tema proposto, Fotografia e captação de imagens, Edição e finalização, Criatividade e inovação, Impacto socioambiental da mensagem, Clareza na proposta de ação ou solução apresentada.

Temas que marcaram a história: A Mostra também se destaca pela diversidade de temas já trabalhados ao longo de sua trajetória. Entre eles: Coleta Seletiva, Animais Silvestres, Desmatamento, Aquecimento Global, Mata Atlântica, Queimadas, Desmatamento, dentre outros.

Educação que inspira

Mais do que prêmios e reconhecimento, a Mostra de vídeos “Curtas Ambiental” reafirma a importância de unir educação, cultura e meio ambiente em um só movimento. Ao valorizar o protagonismo juvenil, o projeto estimula novas formas de pensar e agir em prol da sustentabilidade, tornando-se exemplo de como a escola e a comunidade podem caminhar juntas na construção de um futuro mais consciente e equilibrado.

No dia 11 de setembro, as luzes do Teatro Municipal Fernando Torres se acendem não apenas para exibir curtas-metragens, mas para iluminar a esperança de que a juventude é, de fato, capaz de liderar mudanças ambientais significativas.