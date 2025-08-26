Guarda Municipal recupera motocicleta com restrição de furto em Cachoeiro

Uma motocicleta com registro de furto foi recuperada pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim na tarde desta terça-feira (26), durante patrulhamento no bairro Aeroporto.

Segundo a corporação, a viatura de supervisão avistou o veículo e iniciou acompanhamento, após o condutor tentar fugir colidindo com outro carro e entrando em um matagal. Um dos envolvidos foi localizado e detido pela equipe, enquanto o segundo conseguiu escapar.

Leia também: Homens são presos em Iconha vendendo cigarros eletrônicos para crianças

Após os procedimentos de verificação, o veículo foi encaminhado para a delegacia e a ocorrência registrada oficialmente.