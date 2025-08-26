Segurança

Homens são presos em Iconha vendendo cigarros eletrônicos para crianças

Durante a operação, os policiais encontraram um adolescente atuando como vendedor e em posse de um frasco do produto.

Foto: Divulgação

A Polícia Civil de Iconha prendeu em flagrante dois adultos e apreendeu um menor suspeitos de contrabando de cigarros eletrônicos, vendidos irregularmente para crianças na cidade. A ação ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma loja localizada no centro.

Segundo a investigação, o estabelecimento realizava vendas regulares de cigarros eletrônicos contrabandeados para menores de idade e até oferecia entregas por motoboys em residências e próximas a escolas de ensino fundamental. Durante a operação, os policiais encontraram um adolescente atuando como vendedor e em posse de um frasco do produto.

Embora a quantidade de cigarros apreendidos não tenha sido grande, documentos indicam que a loja esperava faturar cerca de 45 mil reais apenas no mês de abril, mostrando o alto volume de vendas e o valor envolvido na comercialização irregular.

O delegado responsável informou que os produtos têm origem na China, mas eram adquiridos na cidade de São Paulo, com entrega realizada por um caminhoneiro que fazia o trajeto regularmente.

As investigações continuam para identificar todos os envolvidos na prática criminosa e possíveis locais de armazenamento dos produtos.

