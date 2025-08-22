Hifa realiza Fórum Regional de Boas Práticas e Desafios na Assistência ao Parto

O Hifa, irá promover a Jornada pelo Parto Seguro: Fórum Regional de Boas Práticas e Desafios na Assistência ao Parto, um encontro que reunirá médicos e demais profissionais da saúde voltado para a discussão da qualidade e da segurança no atendimento às gestantes e parturientes.

O evento busca estimular boas práticas baseadas em evidências e promover reflexões sobre os desafios que ainda existem na assistência ao parto.

Leia também: Cidade do ES é destaque em evento nacional do setor turístico em São Paulo

A programação iniciará com uma Mesa de Debate, que será realizada na sexta-feira, 26 de setembro, às 18h30 e um Workshop, que acontecerá no sábado, 27 de setembro, das 7h30 às 18h.

O workshop será ministrado pelo renomado Dr. Edson Borges, referência nacional em saúde materna.

Durante o workshop serão abordados temas como Acolhimento e diagnóstico – primeira consulta; Síndromes hipertensivas na gravidez (Prevenção e manejo); Diabetes mellitus gestacional; Anemia, suplementação de ferro; Sífilis: rastreio, diagnóstico, tratamento e seguimento; Toxoplasmose; Infecção urinária entre outros.

O Fórum tem o apoio da Superintendência Regional de Saúde e da Unimed Sul capixaba.

As atividades acontecem no auditório da Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas. As vagas são gratuitas e as inscrições são limitadas e podem ser realizadas pelo site do Hifa: hifa.org.br.

Para mais informações, entre em contato pelo número (28) 99987-0997 ou pelo e-mail [email protected]